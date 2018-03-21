«Реал» и агент Роберта Левандовски достигли договоренности

Автор: Евгений Морозов 0

Роберт Левандовски

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски, по всей видимости, летом продолжит карьеру в «Реале». На днях агент 29-летнего футболиста Пини Захави достиг договоренности о контракте с генеральным директором мадридцев Хосе Анхелем Санчесом.

При этом поляк имеет право вести переговоры с другими заинтересованными клубами, но сливочные будут иметь приоритет в трансфере форварда.

В нынешнем сезоне Левандовски провел 37 поединков, записав на свой счет 32 мяча и четыре голевые передачи. Его соглашение с «Баварией» истекает в 2021 году.

Фото: Global Look Press
Источник: Mundodeportivo

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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