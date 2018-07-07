«Реал» готов заплатить «Лацио» 155 млн евро за Милинковича-Савича

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич может стать игроком «Реала». Также в сербе заинтересованы ряд топ-клубов Европы.
Агент футболиста Матея Кежман встретился с руководством римлян и озвучил предложение «сливочных». Президент мадридского клуба Флорентино Перес готов заплатить 155 млн евро за трансфер 23-летнего хавбека.
В случае трансфера Криштиану Роналду в «Ювентус» сделку по Милинковичу-Савичу могут профинансировать из этой суммы.
Интерес к 23-летнему игроку также проявляли «Манчестер Юнайтед», «Барселона» и «ПСЖ».
В минувшем сезоне Сергей Милинкович-Савич провел за «Лацио» 35 игр в Серии А, забил 12 мячей и отдал четыре голевые передачи.
Фото: Global Look Press
Источник: Corriere dello Sport