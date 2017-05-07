«Реал» готов заплатить 61 миллион евро за 16-летнего игрока

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Стала известна одна из трансферных целей «Реала». «Сливочные» планируют усилиться игроком из Бразилии. 

По данным СМИ, нападающий «Фламенго» Винисиус Жуниор может перейти в испанский гранд. Сейчас форварду 16 лет, поэтому к «столичным» Жуниор сможет присоединиться после своего совершеннолетия. Руководство «Реала» предложило за футболиста 61 миллион евро.

Ранее сообщалось, что Винисиус может перейти в «Барселону». Каталонцы готовы заплатить за него около 40 миллионов евро.

Фото: Global Look Press

Источник: Globo

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