«Реал» готов включить Криштиану Роналду в сделку по Неймару

Президент «Реала» Флорентино Перес намерен летом выкупить Неймара у «ПСЖ». Ради этого он готов расстаться с нынешним лидером «сливочных» Криштиану Роналду.
Сообщается, что «Реал» и «ПСЖ» прорабатывают возможность возвращения бразильца в Примеру в июле, после чемпионата мира. При этом Флорентино Перес готов включить в сделку по Неймару главную звезду своего клуба — португальца Криштиану Роналду.
Напомним, что в прошлом году «ПСЖ» и Неймар установили мировой трансферный рекорд: парижане заплатили за него «Барселоне» 222 млн евро.
Фото: Global Look Press
Источник: Cadena Ser