«Реал» готов включить Криштиану Роналду в сделку по Неймару

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Перес и Роналду

Президент «Реала» Флорентино Перес намерен летом выкупить Неймара у «ПСЖ». Ради этого он готов расстаться с нынешним лидером «сливочных» Криштиану Роналду.

Сообщается, что «Реал» и «ПСЖ» прорабатывают возможность возвращения бразильца в Примеру в июле, после чемпионата мира. При этом Флорентино Перес готов включить в сделку по Неймару главную звезду своего клуба — португальца Криштиану Роналду.

Напомним, что в прошлом году «ПСЖ» и Неймар установили мировой трансферный рекорд: парижане заплатили за него «Барселоне» 222 млн евро.

Фото: Global Look Press
Источник: Cadena Ser

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