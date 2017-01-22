«Реал» готов сделать все, чтобы приобрести Деле Алли

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Алли

«Реал» определился с основной трансферной целью на лето. Клуб сделает все возможное, чтобы приобрести у «Тоттенхэма» полузащитника Деле Алли.

Мадридцы намерены перебить предложения своих потенциальных конкурентов, которые согласны заплатить за 20-летнего хавбека порядка 50 миллионов фунтов стерлингов.

Кроме того, сразу несколько клубов Китая готовы предложить Алли контракт с недельной зарплатой в один миллион долларов.

В текущем сезоне полузащитник провел в чемпионате Англии 21 матч, забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи.

Фото: Global Look Press

Источник:  Tribalfootball

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Лидия Дидык
Лидия Дидык
https://vk.com/lydiadidyk

Читайте по теме

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду забил 500-й гол на клубном уровне

Диего Коста приступил к тренировкам

Рафаэль ван дер Варт может вернуться в Примеру

Добавить комментарий

Войти с помощью: 