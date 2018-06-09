«Реал» готов продать Криштиану Роналду за € 200 млн

Мадридский «Реал» готов продать португальского нападающего Криштиану Роналду. Ранее сообщалось, что португалец принял решение покинуть королевский клуб.

Согласно СМИ, в контракте 33-летнего португальца прописана сумма отступных в размере одного € 1 млрд. Однако руководство мадридского клуба готово отпустить игрока не менее чем за € 200 млн.

В СМИ также появилась информация об интересе к игроку со стороны «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «Баварии» и «Ювентуса», но, невзирая на слухи относительно интереса к Роналду, конкретных предложений «Реалу» пока не поступало.

Контракт Роналду с «Реалом» завершится 30 июня 2021 году. В минувшем сезоне португалец сыграл за «Реал» 44 матча во всех турнирах, забил 44 гола и отдал 8 голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: El Mundo