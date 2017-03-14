«Реал» готов продать «Челси» Иско, Хамеса Родригеса и Альваро Морату ради трансфера Эдена Азара

Руководство мадридского «Реала» планирует усилиться полузащитником «Челси» Эденом Азаром. Сделка может состояться летом.

Трансфер бельгийца станет для «сливочных» приоритетной целью в летнее трансферное окно. Ради покупки 26-летнего хавбека «Реал» готов обменять в лондонский клуб трех футболистов: Хамеса Родригеса, Иско и Алваро Морату. Как известно, за Азара «аристократы» планируют выручить не менее 70 миллионов евро.

В текушем сезоне АПЛ Эден сыграл 26 матчей. Игрок забил 11 мячей.

Фото: Global Look Press

Источник: Mundo Deportivo