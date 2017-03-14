«Реал» готов продать «Челси» Иско, Хамеса Родригеса и Альваро Морату ради трансфера Эдена Азара

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Азар

Руководство мадридского «Реала» планирует усилиться полузащитником «Челси» Эденом Азаром. Сделка может состояться летом.

Трансфер бельгийца станет для «сливочных» приоритетной целью в летнее трансферное окно. Ради покупки 26-летнего хавбека «Реал» готов обменять в лондонский клуб трех футболистов: Хамеса Родригеса, Иско и Алваро Морату. Как известно, за Азара «аристократы» планируют выручить не менее 70 миллионов евро.

В текушем сезоне АПЛ Эден сыграл 26 матчей. Игрок забил 11 мячей.

Фото: Global Look Press
Источник: Mundo Deportivo

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Дмитрий Темников
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