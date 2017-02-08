«Реал» готов предложить 65 млн евро за Давида Де Хеа

Мадридский «Реал» не оставляет попыток заполучить Давида Де Хеа. Грядущим летом «сливочные» намерены предложить за голкипера внушительную сумму.

Руководство мадридского «Реала» готово летом предложить 65 миллионов евро за голкипера «Манчестер Юнайтед» и сборной Испании Давида Де Хеа.

Текущий контракт 26-летнего вратаря с МЮ рассчитан до 2019 года, однако руководство английского клуба намерено продлить соглашение, поскольку не заинтересовано в продаже игрока.

Однако, по сообщению испанских СМИ, именно внушительная сумма за голкипера может стать поводом для рассмотрения данного предложения со стороны испанского клуба.

В текущем розыгрыше АПЛ Давид Де Хеа принял участие в 24 матчах и пропустил 21 гол, 3 из которых с пенальти. В 9 матчах испанец оставил свои ворота на замке.