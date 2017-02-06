«Реал» готов отпустить Карима Бензема в «Арсенал» за 60 миллионов

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Бензема

Нападающий «Реала» Карим Бензема ближайшим летом можем сменить клубную прописку. «Арсенал» готов приобрести французского форварда.

Сообщается, что лондонский «Арсенал» возобновил переговорный процесс с футболистом и готов заплатить за француза порядка 60 миллионов евро.

Напомним, Бензема подвергся критике со стороны болельщиков мадридского клуба, поэтому может принять предложение из Англии.

29-летний форвард перешел в «Реал» в 2009 году. На его счету 226 матчей и 115 голов.

Фото: Global Look Press

ИсточникExpress

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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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