«Реал» будет прописывать за игроков академии отступные до 30 млн евро

Руководство «сливочных» планирует пересмотреть систему контрактов, заключаемых с молодыми воспитанниками клубной академии.

Мадридцы хотят прописывать для игроков возрастом от 16 лет отступные в размере 30 млн евро, а в отдельных случаях с наиболее одаренными игроками клаусула может доходить до 60 млн евро.

При этом заработная плата молодых футболистов радикально не изменится. В настоящий момент воспитанники «Кастильи» получают не более 250 тысяч евро в год.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca

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