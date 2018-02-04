«Реал» будет прописывать за игроков академии отступные до 30 млн евро

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Реал

Руководство «сливочных» планирует пересмотреть систему контрактов, заключаемых с молодыми воспитанниками клубной академии.

Мадридцы хотят прописывать для игроков возрастом от 16 лет отступные в размере 30 млн евро,  а в отдельных случаях с наиболее одаренными игроками клаусула может доходить до 60 млн евро.

При этом заработная плата молодых футболистов радикально не изменится. В настоящий момент воспитанники «Кастильи»  получают не более 250 тысяч евро в год.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

Поделиться:

Еженедельник «Футбол»

Старейшее издание в России, посвященное спорту №1

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Лионель Месси

Лионель Месси в «класико» сделал восемь острых передач: столько же совершили все игроки «Реала»

Реал

Летом «Реал» планирует подписать Неймара, Роберта Левандовски и Эдена Азара

«Реал» интересуется Тибо Куртуа

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 