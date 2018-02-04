«Реал» будет прописывать за игроков академии отступные до 30 млн евро

Руководство «сливочных» планирует пересмотреть систему контрактов, заключаемых с молодыми воспитанниками клубной академии.
Мадридцы хотят прописывать для игроков возрастом от 16 лет отступные в размере 30 млн евро, а в отдельных случаях с наиболее одаренными игроками клаусула может доходить до 60 млн евро.
При этом заработная плата молодых футболистов радикально не изменится. В настоящий момент воспитанники «Кастильи» получают не более 250 тысяч евро в год.
Фото: Global Look Press
Источник: Marca