«Первый канал» покажет матч «Реал» — «Барселона» в прямом эфире

«Первый канал» 23 декабря в прямом эфире покажет матч 17-го тура испанской Примеры «Реал» — «Барселона». Игра начнется в 15:00 мск.

«Первый канал» представляет прямую трансляцию со знаменитого футбольного «эль класико» — матча между мадридским «Реалом» и каталонской «Барселоной», который пройдет в Мадриде на арене «Сантьяго-Бернабеу». Встречи между двумя этими клубами традиционно приковывают к себе внимание миллионов болельщиков по всему миру», — сообщает пресс-служба «Первого канала».

Фото: Global Look Press

Источник: Первый канал