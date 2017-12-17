«Первый канал» покажет матч «Реал» — «Барселона» в прямом эфире

Автор: Евгений Морозов 0

Реал Барса Примера

«Первый канал» 23 декабря в прямом эфире покажет матч 17-го тура испанской Примеры «Реал» — «Барселона». Игра начнется в 15:00 мск.

«Первый канал» представляет прямую трансляцию со знаменитого футбольного «эль класико» — матча между мадридским «Реалом» и каталонской «Барселоной», который пройдет в Мадриде на арене «Сантьяго-Бернабеу». Встречи между двумя этими клубами традиционно приковывают к себе внимание миллионов болельщиков по всему миру», — сообщает пресс-служба «Первого канала».

Фото: Global Look Press
Источник: Первый канал

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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