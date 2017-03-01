«РБ Лейпциг» планирует приобрести Бернда Лено

Голкипер ливеркузенского «Байера» Бернд Лено заинтересовал «РБ Лейпциг». Отметим, что клуб уже пытался заполучить немецкого вратаря.

В летнее трансферное окно «РБ Лейпциг» попробует во второй раз переманить голкипера «Байера» в свою команду.

Ранее Лено отказался покидать Ливеркузен и подписал новый контракт с клубом до 2020 года. Сумма отступных за игрока может обойтись «РБ» в 25 миллионов евро.

Transfermarkt оценивает немца в 16 миллионов.

Сейчас ворота «РБ» защищает венгерский голкипер Петер Гулачи

В текущем сезоне Лено пропустил 32 мяча в 22-ух матчах Бундеслиги. 4 матча голкипер отстоял на ноль. «Байер» занимает 8-ю строчку, а также продолжает борьбу за в Лиге чемпионов. «Лейпциг» на втором месте и отстает от лидирующей «Баварии» на 5 очков.

Фото: Global Look Press

Источник: Bild