Рахим Стерлинг забил 18 голов за сезон в чемпионате Англии

Автор: Михаил Серебряков 0

Raheem Sterling

Хавбек «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг стал автором одного из голов в матче против «Суонси» (5:0) в рамках 35-го тура премьер-лиги. Это позволило ему обновить свой личный рекорд.

Полузащитник нанес результативный удар на 16-й минуте матча. На счету хавбека 18 голов в текущем чемпионате.

Англичанин вдвое улучшил свой прежний рекорд результативности, который был установлен в сезоне-2013/14, когда полузащитник забил 9 голов в премьер-лиге за «Ливерпуль».

Также в этом сезоне полузащитник отдал 12 голевых передач.

Фото: Global Look Press
Источник: Opta 

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