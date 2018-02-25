Рахим Стерлинг из-за травмы бедра пропустит финал Кубка лиги с «Арсеналом»

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг пропустит матч с «Арсеналом» в финале Кубка английской лиги. Англичанин с середины февраля испытывает проблемы с задней поверхностью бедра.

Ожидается, что Стерлинг также пропустит и следующий матч с «Арсеналом», который состоится 1 марта в рамках английской Премьер-лиги.

Форвард Габриэл Жезус, скорее всего, начнет игру с «Арсеналом» в финале Кубка лиги на скамейке запасных.

Напомним матч «Арсенал» — «Манчестер Сити» состоится сегодня, начало — в 19:30.

Фото: Global Look Press

Источник: The Times