Рауль: «Шальке-04» живет в моем сердце, было бы отлично вернуться туда»

Бывший нападающий мадридского «Реала» и «Шальке-04» Рауль отметил, что может вернуться в Германию. Испанец был бы не прочь в будущем поработать в гельзенкирхенском клубе.

Экс-футболист сборной Испании подчеркнул, что сохранил очень приятные воспоминания о временах выступления в немецкой команде.

«Шальке-04» живeт в моeм сердце, это было очень приятное время. Было бы отлично вернуться туда. Если когда-нибудь мне представится возможность работы в Германии, то, несомненно, моим первым выбором будет «Шальке». Очень благодарен за то, как с нами обращались в Гельзенкирхене. Так что испытываю большую симпатию к «Шальке», — приводит слова Рауля источник.

Рауль выступал за «Шальке-04» с 2010 по 2012 год.

Фото: Global Look Press

Источник: Kicker