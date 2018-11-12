Рауль Рианчо покинул московский «Спартак»

Автор: Владислав Маслов 0

Рианчо не нашлось места в штабе Олега Кононова. Испанец руководил «Спартаком» в течение 6 матчей.

Исполнявший обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо покинул московский клуб, который возглавлял после того, как был отправлен в отставку итальянец Массимо Каррера.

«Спартак» желает испанскому специалисту успехов в дальнейшей карьере», — говорится на официальном сайте красно-белых.

Сегодня стало известно, что новым главным тренером «Спартака» стал Олег Кононов, с которым был подписан контракт до окончания следующего сезона.

После ухода из киевского «Динамо» Рианчо два года работал ассистентом Андрея Шевченко в сборной Украины, а в 2018 году перешел на работу в «Спартак», где стал ассистентом Карреры.

Под руководством испанского специалиста «Спартак» провел три матча в РПЛ, но не сумел одержать ни одной победы.

Фото: пресс-служба ФК «Спартак» Москва
Источник: оф. сайт ФК «Спартак» Москва

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