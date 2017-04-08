Рауль прилетел в Мадрид и скоро официально вернется в «Реал»

Бывший нападающий «Реала» Рауль прилетел в Мадрид из США. Завтра он должен подписать контракт с клубом и официально вернуться в родную команду.

Экс-капитан и нападающий мадридского «Реала» Рауль вернулся в Мадрид из США, где в последнее время он работал представителем чемпионата Испании. Завтра 39-летний экс-футболист проведет встречу с президентом «сливочных» Флорентино Пересом, после чего приступит к работе советника главы команды.

Рауль является воспитанником «Реала». С 1994 по 2010 год он выступал за мадридцев, шесть раз выиграв чемпионат Испании и трижды Лигу чемпионов. Пять раз Рауль признавался лучшим футболистом Испании.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca