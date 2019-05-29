Рауль планируется на должность тренера «Кастильи»

В настоящий момент бывший нападающий работает в системе мадридского клуба. «Кастилья» в нынешнем сезоне борется за выход в Сегунду.

Бывший футболист мадридского «Реала» Рауль Гонсалес, в данный момент занимающий пост главного тренера команды U18, в летнее межсезонье пойдет на повышение.

Как сообщают испанские СМИ, по окончании сезона экс-нападающий возглавит вторую команду «сливочных» – «Кастилью», которая сейчас выступает в третьем по силе дивизионе Испании и борется за выход во второй – Сегунду. При этом утверждается, что назначение Рауля произойдет вне зависимости от результатов сезона для команды.

Рауль возглавил «Реал» U18 в марте, сменив на посту наставника Альваро Бенито, который был уволен за критику игры основного состава «сливочных». В апреле команда под его руководством стала чемпионом страны.

Рауль выступал за «Реал» с 1994 по 2010 год. В составе «Королевского клуба» он шесть раз выигрывал чемпионат Испании, а также трижды стал победителем Лиги чемпионов.

Фото: Global Look Press

Источник: AS