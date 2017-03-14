Расходы на проведение ЧМ-2018 вырастут почти на 5 миллиардов рублей

Изначальной сметы на организацию ЧМ-2018 вновь не хватило. Из федерального бюджета будут выделены дополнительные средства.

На сайте правительства выложен проект постановления, согласно которому расходы на реализацию программы подготовки к ЧМ-2018 увеличатся на 4,7 миллиарда рублей.

Общая сумма затрат возрастет с 638,84 миллиарда до 643,55 миллиарда. Средства будут направлены из федерального бюджета.

По действующей редакции документа итоговая сумма расходов складывается из трех составляющих: 350,45 миллиарда будет выделено из федерального бюджета, 92,21 миллиарда – из региональных бюджетов, 196,18 миллиарда – юридическими лицами.

Чемпионат мира в пройдет летом 2018 года в 12 российских городах.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС