Расходы на подготовку к ЧМ могут увеличиться на 36,8 млрд рублей

Автор: Евгений Морозов 0

ЧМ-18

Министерство спорта опубликовало проект увеличения расходов на подготовку к ЧМ-2018. Согласно проекту, расходы на реализацию программы увеличатся с 643,55 миллиарда рублей до 680,37 миллиарда.

Из средств федерального бюджета будет выделено 392,58 миллиарда рублей.

Таким образом, расходы могут увеличиться на 36,8 миллиарда рублей.

Согласно текущей редакции документа расходы 355,16 миллиарда – из средств федерального бюджета, 92,21 миллиарда – из региональных бюджетов, 196,18 миллиарда – из средств, выделенных юридическими лицами.

Фото: Global Look Press
Источник: ТАСС

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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