Расходы на подготовку к ЧМ могут увеличиться на 36,8 млрд рублей

Министерство спорта опубликовало проект увеличения расходов на подготовку к ЧМ-2018. Согласно проекту, расходы на реализацию программы увеличатся с 643,55 миллиарда рублей до 680,37 миллиарда.
Из средств федерального бюджета будет выделено 392,58 миллиарда рублей.
Таким образом, расходы могут увеличиться на 36,8 миллиарда рублей.
Согласно текущей редакции документа расходы 355,16 миллиарда – из средств федерального бюджета, 92,21 миллиарда – из региональных бюджетов, 196,18 миллиарда – из средств, выделенных юридическими лицами.
Фото: Global Look Press
Источник: ТАСС