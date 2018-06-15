Расписание телетрансляций игрового дня ЧМ-2018, Россия разгромила Саудовскую Аравию. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 14 июня.
1. Расписание телетрансляций ЧМ-2018 — 15 июня.
На каком канале сегодня смотреть футбол.
2. ЧМ-2018. 1-й тур. Россия разгромила Саудовскую Аравию.
Подробности — в нашем онлайне дня.
3. Еженедельник «Футбол» представляет цикл авторских блогов, посвященных ЧМ-2018.
4. Денис Черышев стал первым игроком, забившим гол после выхода на замену в матче открытия ЧМ.
5. Сергей Игнашевич – 4-й по возрасту полевой футболист, сыгравший на ЧМ.
По возрасту россиянин уступил только англичанину Стэнли Мэтьюзу, аргентинцу Анхелю Лабруне и камерунцу Роже Милла.
Фото: Сергей Дроняев