Расписание телетрансляций игрового дня ЧМ-2018, Россия разгромила Саудовскую Аравию. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 14 июня.

1. Расписание телетрансляций ЧМ-2018 — 15 июня.

На каком канале сегодня смотреть футбол.

2. ЧМ-2018. 1-й тур. Россия разгромила Саудовскую Аравию.

Подробности — в нашем онлайне дня.

3. Еженедельник «Футбол» представляет цикл авторских блогов, посвященных ЧМ-2018.

4. Денис Черышев стал первым игроком, забившим гол после выхода на замену в матче открытия ЧМ.

5. Сергей Игнашевич – 4-й по возрасту полевой футболист, сыгравший на ЧМ.

По возрасту россиянин уступил только англичанину Стэнли Мэтьюзу, аргентинцу Анхелю Лабруне и камерунцу Роже Милла.

Фото: Сергей Дроняев

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