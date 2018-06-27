Расписание телетрансляций ЧМ-2018 — 27 июня

Сегодня состоятся четыре матча чемпионата мира-2018. Сборная Германии сразится с Южной Кореей, а шведы будут противостоять мексиканцам. Швейцарцы сыграют с Коста-Рикой, а бразильцы столкнутся с сербами.
27 июня, среда
17:00. Группа F. Южная Корея — Германия. Первый канал
17:00. Группа F. Мексика — Швеция. Матч ТВ
21:00. Группа E. Швейцария — Коста-Рика. Матч ТВ
21:00. Группа E. Сербия — Бразилия. Первый канал
Ознакомиться с полным расписанием телетрансляций ЧМ-2018 можно здесь.
Фото: Global Look Press