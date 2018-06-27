Расписание телетрансляций ЧМ-2018 — 27 июня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Neymar

Сегодня состоятся четыре матча чемпионата мира-2018. Сборная Германии сразится с Южной Кореей, а шведы будут противостоять мексиканцам. Швейцарцы сыграют с Коста-Рикой, а бразильцы столкнутся с сербами.

27 июня, среда

17:00. Группа F. Южная Корея — Германия. Первый канал

17:00. Группа F. Мексика — Швеция. Матч ТВ

21:00. Группа E. Швейцария — Коста-РикаМатч ТВ

21:00. Группа E. Сербия — БразилияПервый канал

Ознакомиться с полным расписанием телетрансляций ЧМ-2018 можно здесь.

Фото: Global Look Press

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