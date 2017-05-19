Рашид Рахимов подтвердил, что прекращает работу в «Тереке»

Главный тренер грозненского «Терека» Рашид Рахимов покинет клуб по окончании сезона. Об этом сообщил сам специалист.

«У всего есть начало и конец. Мы разговаривали с руководством клуба и пришли к общему знаменателю. Я не давал никаких советов Олегу Кононову относительно работы, это было бы не правильно. У нас есть еще один матч в чемпионате, нам нужно к нему готовиться, а после отпуска новый тренерский штаб приступит к работе с командой.

Пока не думаю о продолжении дальнейшей карьеры. Я считаю, что в «Тереке» у нас был хороший период, команда смотрелась хорошо. Что будет дальше — посмотрим», —заявил 52-летний тренер.

За тур до окончания первенства кавказский клуб идет на 6-м месте в таблице. Команда Рахимова пракически потеряла шансы на выход в Лигу Европы.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: ТАСС