Рашид Рахимов объявлен главным тренером «Ахмата»

«Ахмат» объявил о назначении Рашида Рахимова на пост главного тренера команды. Предыдущим наставником грозненской команды был Игорь Ледяхов.

«Главным тренером ФК «Ахмат» утвержден Рашид Рахимов. Добро пожаловать домой, тренер!» – сообщается в твиттере «Ахмата».

Рашид Рахимов уже возглавлял грозненскую команду с 2013 по 2017 год.

Главным тренером ФК «Ахмат» утверждён Рашид Рахимов. Добро пожаловать домой, тренер! pic.twitter.com/TEhX3aF8xs — FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) September 5, 2018

Также 53-летний специалист был тренером пермского «Амкара», московского «Локомотива» и австрийского «Ваккера».

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер ФК «Ахмат»