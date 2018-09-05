Рашид Рахимов объявлен главным тренером «Ахмата»

Автор: Андрей Синельщиков 0

«Ахмат» объявил о назначении Рашида Рахимова на пост главного тренера команды. Предыдущим наставником грозненской команды был Игорь Ледяхов.

«Главным тренером ФК «Ахмат» утвержден Рашид Рахимов. Добро пожаловать домой, тренер!» – сообщается в твиттере «Ахмата».

Рашид Рахимов уже возглавлял грозненскую команду с 2013 по 2017 год.

Также 53-летний специалист был тренером пермского «Амкара», московского «Локомотива» и австрийского  «Ваккера».

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер ФК «Ахмат»

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