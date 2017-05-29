Рашид Рахимов: «Ни с кем из «Арсенала» не общался»

Автор: Дмитрий Темников 0

Рашид Рахимов

Экс-главный тренер «Терека»Рашид Рахимов прокомментировал свое ближайшее возобновление карьеры. Он опроверг слухи о приходе в тульский «Арсенал».

«У меня не было никаких контактов с тульским «Арсеналом», ни с кем из этого клуба не общался. Кто-то вбрасывает подобные слухи, а потом начинаются звонки. Сегодня у меня спрашивают об этом целый день.

Продолжение моей тренерской деятельности? Сейчас нет никакой конкретики, все зависит от ситуации. Со здоровьем у меня все в порядке, это точно никак не связано с паузой в моей работе», – заявил Рахимов.

Напомним, по окончании сезона в РФПЛ 52-летний специалист и «Терек» прекратили взаимное сотрудничество. В завершившемся первенстве грозненцы заняли 5-е место в турнирной таблице.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Чемпионат

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