«Рапид» перед решающим матчем группы в Лиге Европы нанял священника

Автор: Евгений Морозов 0

В четверг, 13-го декабря, «Рапид» встретится с «Рейнджерс» в рамках заключительного тура группового этапа. Перед последним матчем стадии венский клуб занимает второе место в группе G, имея равное количество очков с «Вильярреалом» (7).

Команда из Глазго занимает третью строчку с шестью очками, последний – «Спартак» с пятью.

Венский клуб нанял священника и болельщика клуба Кристофа Пельчара, автора книги «Вера, любовь, «Рапид». Считается, что Пельчар проведет с футболистами ряд встреч с целью вдохновить их на победу.

Фото: Global Look Press
Источник: talkSPORT

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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