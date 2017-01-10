Раньери стал тренером года, стадион на Крестовском острове опять подорожал, «Краснодар» подписал Рамиреса. Главные новости дня

Автор: Антон Муша 0 Comments

Клаудио Раньери

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 9 января.

1. ФИФА признала Клаудио Раньери лучшим тренером 2016 года

2. «Краснодар» объявил о подписании Кристиана Рамиреса

3. На достройку стадиона на Крестовском острове выделено еще два миллиарда рублей

4. Спортивные власти Китая ограничат расходы клубов на покупку легионеров

5. Витиньо вернулся в ЦСКА после двухгодичной аренды

6. Страна гаснущих звезд. Как Китай стал самым дорогим кладбищем футболистов

7. Юлианский календарь. Что не так с трансфером Дракслера в «ПСЖ»

Фото: Global Look Press

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Антон Муша

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