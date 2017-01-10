Раньери стал тренером года, стадион на Крестовском острове опять подорожал, «Краснодар» подписал Рамиреса. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 9 января.
1. ФИФА признала Клаудио Раньери лучшим тренером 2016 года
2. «Краснодар» объявил о подписании Кристиана Рамиреса
3. На достройку стадиона на Крестовском острове выделено еще два миллиарда рублей
4. Спортивные власти Китая ограничат расходы клубов на покупку легионеров
5. Витиньо вернулся в ЦСКА после двухгодичной аренды
6. Страна гаснущих звезд. Как Китай стал самым дорогим кладбищем футболистов
7. Юлианский календарь. Что не так с трансфером Дракслера в «ПСЖ»
Фото: Global Look Press