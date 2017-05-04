Рамзан Кадыров получил травму, играя в футбол

Почетный президент «Терека» и глава Чеченской республики Рамзан Кадыров травмировал ногу. Это случилось в игре против команды СОБР «Терек».

Кадыров прокомментировал свое повреждение: «Дорогие друзья! В среду вечером играть с нами в футбол вызвалась команда СОБР «Терек». Ранее мы часто выигрывали. Возможно, собровцам это не очень нравилось. На этот раз они выбрали совершенно новую тактику — неожиданно навалились и сбили с ног! Встал и, как говорил Андрей Миронов, в гипсе!!! Чётко понял, что на поле нужно от них держаться подальше))). Одно спасение — современные медицинские принадлежности для фиксации травмированных конечностей! Я помню, в детстве от гипса приходилось сильно страдать, казалось, что под ним даже живность завелась))). Ну а забили семь голов. Два из них в наши ворота. Играйте в футбол! Всегда будете в выигрыше! Если сумеете покинуть поле без гипса»!

В текущем сезоне грозненский «Терек» идет на шестом месте в РФПЛ, набрав 39 очков в 26 турах.

Фото: Global Look Press

Источник: Instagram

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»