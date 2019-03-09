Серхио Рамос обсудил свое будущее с президентом «Реала»

Капитан «Реала» Серхио Рамос встретился с президентом клуба Флорентино Пересом. Они обсудили конфликт в раздевалке после ответного матча с «Аякса».

После вылета мадридцев из Лиги чемпионов на «Сантьяго Бернабеу» между Рамосом и Пересом на глазах у команды произошла перепалка. Перес ругал футболистов «Реала» и использовал в сторону игроков слово «позорный». 32-летний Серхио Рамос ответил: «Рассчитайся со мной, и я уйду».

Новая встреча игрока и президента состоялась в четверг, однако она не принесла ожидаемых плодов: они по-прежнему далеки от согласия. Футболистов «Реала» очень задели слова Переса, сказанные так, словно команда не выигрывала Лигу чемпионов три года подряд.

Контракт Серхио Рамоса с «Реалом» рассчитан до лета 2021 года. Если клуб решит расторгнуть соглашение с испанцем, то должен будет выплатить ему неустойку 25 миллионов евро. Он сообщил Пересу, что хотел бы завершить карьеру в «Реале». Капитан и президент договорились о новой встрече.

Невзирая на разногласия с Пересом, Рамос взял на себя ответственность и намерен приложить все усилия, чтобы команда удачно провела остаток сезона и заняла второе место в Ла Лиге. Защитник провел личную беседу с остальными игроками.

Фото: Global Look Press

Источник: As