Рамон Мончи — кандидат на пост спортивного директора «Реала»

Руководство «Реала» ищет нового спортивного директора для команды. Стало известно имя потенциального кандидата на данный пост.

По некоторым данным, в мадридский клуб может перейти спортивный директор «Севильи» Рамон Родригес Мончи. В данном приобретении лично заинтересован президент «сливочных» Флорентино Перес. Ранее сообщалось, что Мончи может работать в однм из клубов Англии, а также в итальянской «Роме».

Испанец считается одним из лучших европейских спортивных директоров в XXI веке. При Мончи «Севилья» пять раз побеждала в Лиге Европы.

Фото: Global Look Press

Источник: As