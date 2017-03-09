Рамон Мончи — кандидат на пост спортивного директора «Реала»

Руководство «Реала» ищет нового спортивного директора для команды. Стало известно имя потенциального кандидата на данный пост.
По некоторым данным, в мадридский клуб может перейти спортивный директор «Севильи» Рамон Родригес Мончи. В данном приобретении лично заинтересован президент «сливочных» Флорентино Перес. Ранее сообщалось, что Мончи может работать в однм из клубов Англии, а также в итальянской «Роме».
Испанец считается одним из лучших европейских спортивных директоров в XXI веке. При Мончи «Севилья» пять раз побеждала в Лиге Европы.
Фото: Global Look Press
Источник: As