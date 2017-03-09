Рамон Мончи — кандидат на пост спортивного директора «Реала»

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Руководство «Реала» ищет нового спортивного директора для команды. Стало известно имя потенциального кандидата на данный пост.

По некоторым данным, в мадридский клуб может перейти спортивный директор «Севильи» Рамон Родригес Мончи. В данном приобретении лично заинтересован президент «сливочных» Флорентино Перес. Ранее сообщалось, что Мончи может работать в однм из клубов Англии, а также в итальянской «Роме».

Испанец считается одним из лучших европейских спортивных директоров в XXI веке. При Мончи «Севилья» пять раз побеждала в Лиге Европы.

Фото: Global Look Press

Источник: As

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