«Райо Вальекано» предлагает Роману Зозуле вернуться в клуб

Руководство «Райо Вальекано» гарантирует безопасность украинскому нападающему Роману Зозуле. Руководство предлагает украинцу вернуться в расположение клуба.

Ранее «Райо Вальекано» отказался от аренды украинца из-за угроз собственных ультрас — фанаты обвинили 27-летнего игрока в нацистских взглядах. Однако состоялась встреча представителей «Райо Вальекано» с главой ассоциации испанских футболистов Луисом Рубиалесом, президентом профессиональной футбольной лиги страны Хавьером Тебасом и самим Зозулей.

По итогам встречи игроку было предложено играть за «Райо Вальекано», и теперь решение должен принять он сам. Но если Зозуля откажется играть в «Райо Вальекано» в ближайшие полгода, то не сможет до 1 июля делать это и в «Бетисе», с которым подписал трехлетний контракт летом 2016 года.

Нападающий уже был заявлен за «Днепр» и «Бетис» в сезоне-2016/17, и он не сможет перейти в новый клуб до лета.

В текущем сезоне Зозуля провел в Примере шесть матчей.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca