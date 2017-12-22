Райана Гиггз раскритиковал трансферную политику «Манчестер Юнайтед»

Легендарный игрок «красных дьяволов» Райан Гиггз выразил недовольство тем, как манкунианцы относятся к подбору футболистов.

По его словам, во время работы с Луи Ван Галом он нередко вступал в споры с клубом из-за ряда молодых игроков, которые сегодня стали звездами, но выступают за другие команды.

«В плане приглашения новичков не все было здорово. Три года назад я просматривал Габриэля Жезуса. На протяжении года я наблюдал за Килианом Мбаппе. Я просматривал их вместе со скаутом, и у меня не было сомнений насчет их мастерства. Я был готов немедленно пригласить их в клуб. Тогда их можно было заполучить за 5 миллионов фунтов или вроде того, отправив их назад в аренду. В этом отношении клуб мог поступить лучше», — рассказал Гиггз.

Также Райан считает, что клуб напрасно отпустил некоторых воспитанников: «Я знаю, что должен из себя представлять игрок «Манчестер Юнайтед». В клубе побывало много игроков, которые по своему духу не соответствуют «Юнайтед», а некоторых игроков «Юнайтед» отпустил, хотя этого не следовало делать. Я говорю о Рафаэле Да Сильве, Данни Уэлбеке, Джонни Эвансе, — игроках, которые были полностью своими. Это было сложно, потому что Луи обладал собственными идеями, и требовалось уважать это, однако в паре случаев мы спорили между собой. Он понимал мою позицию, ведь я играл с этими парнями, но ему они не подошли. Некоторые из них, вроде Уэлбека, хотели играть более регулярно, а Джонни в то время перенес несколько травм, так что их можно уход понять».

После ухода Алекса Фергюсона в 2013 году «Манчестер Юнайтед» в сумме потратил на трансферы почти 700 млн фунтов, но по-прежнему не может вернуть себе чемпионское звание.

Фото: Global Look Press

Источник: The Times

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