Рафаэль ван дер Варт: «Мог стать игроком «Ливерпуля» в возрасте 19 лет»

Голландец играл в Англии долго и успешно. Но его первым британским клубом мог стать вовсе не «Тоттенхэм».

Бывший полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Рафаэль ван дер Варт, накануне, 5 ноября, объявивший о завершении профессиональной карьеры в возрасте 35 лет, рассказал о несостоявшемся переходе в другой английский клуб – «Ливерпуль».

«На самом деле, у меня была возможность переехать в Премьер-лигу еще задолго до перехода в «Тоттенхэм». Когда мне было около 19 лет, Жерар Улье хотел переманить меня в «Ливерпуль». Конечно, их интерес мне льстил, но в тот момент я не горел желанием уезжать из Нидерландов.

Тем не менее мой агент сказал, что было бы неплохо позвонить Улье. Жерар рассказал мне, что в ходе их беседы с Оуэном Майкл сказал, что был бы очень рад поиграть вместе со мной за «Ливерпуль». Было очень здорово слышать это, но я по-прежнему был уверен в своем желании остаться в «Аяксе», — рассказал ван дер Варт.

Фото: Global Look Press

Источник: FourFourTwo