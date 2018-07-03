Рафаэль Маркес завершил карьеру игрока

Капитан сборной Мексики Рафаэль Маркес объявил о завершении карьеры. Он первый игрок в истории, который был капитаном своей сборной на пяти ЧМ.

39-летний игрок завершил карьеру и в сборной, и на клубном уровне.

«Думаю, я наслажусь свободным временем. 22 года непрерывного футбола… Теперь я заканчиваю карьеру. Конечно, мое будущее будет связано с футболом», – сказал Маркес.

О завершении карьеры в сборной Мексики также объявил 34-летний форвард «Америки» Орибе Перальта.

Фото: Global Look Press

Источник: Sopitas