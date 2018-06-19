Рафаэль Маркес не может пить из брендированных бутылок на ЧМ из-за санкций США

Автор: Михаил Серебряков 0

Маркес

Капитан сборной Мексики Рафаэль Маркес испытывает неудобства на чемпионате мира в России из-за санкций, которые против него ввели США. Американские власти еще в прошлом году внесли 39-летнего игрока в санкционный список.

США считает, что он связан с мексиканскими наркокартелями. Маркес не имеет права финансово взаимодействовать с банками и другими американскими компаниями.

На ЧМ-2018 капитан мексиканцев не может пить из брендированных бутылок, носить тренировочную форму с логотипом компании, его не привлекают к командным спонсорским мероприятиям.

Также Маркес не сможет получить приз лучшему игроку – часть заводов компании Bud, спонсора этого приза, находится в США.

Фото: Global Look Press
Источник: New York Times

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