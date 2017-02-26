Рафаэль Бенитес может стать самым высокооплачиваемым тренером мира

Автор: Никита Пронин 1 Comments

Бенитес

Рафаэль Бенитес может возглавить китайский клуб. Сейчас Бенитес тренирует «Ньюкасл Юнайтед».

В испанском специалисте заинтересованы сразу два клуба из чемпионата Китая. Они готовы платить Бенитесу 35,4 миллиона евро в год, а также выделить большую сумму на трансферы.

Если главный тренер «сорок» примет предложение одного из китайских клубов, то станет самым высокооплачиваемым тренером в мире. Контракт Бенитеса с «Ньюкаслом» истекает летом 2019 года.

Отметим, что на данный момент больше всех в мире среди тренеров зарабатывает Хосеп Гвардиола (18,2 миллионов евро).

«Ньюкасл» занимает второе место в текущем сезоне Чемпионшипа. На одно очко команда отстает от «Брайтона».

Фото: Global Look Press
Источник: Mirror

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Никита Пронин

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