Рафаэль Бенитес может стать самым высокооплачиваемым тренером мира

Рафаэль Бенитес может возглавить китайский клуб. Сейчас Бенитес тренирует «Ньюкасл Юнайтед».

В испанском специалисте заинтересованы сразу два клуба из чемпионата Китая. Они готовы платить Бенитесу 35,4 миллиона евро в год, а также выделить большую сумму на трансферы.

Если главный тренер «сорок» примет предложение одного из китайских клубов, то станет самым высокооплачиваемым тренером в мире. Контракт Бенитеса с «Ньюкаслом» истекает летом 2019 года.

Отметим, что на данный момент больше всех в мире среди тренеров зарабатывает Хосеп Гвардиола (18,2 миллионов евро).

«Ньюкасл» занимает второе место в текущем сезоне Чемпионшипа. На одно очко команда отстает от «Брайтона».

Фото: Global Look Press

Источник: Mirror