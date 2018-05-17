Рафаэль Бенитес может стать новым тренером «Вест Хэма»

Наставник «Ньюкасл Юнайтед» Рафаэль Бенитес может стать новым главным тренером «Вест Хэм Юнайтед». Переход может состоятся уже этим летом.

Под руководством испанского специалиста «Ньюкасл» занял 10-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Напомним, 16 мая стало известно, что свой пост покинул наставник «молотобойцев» Дэвид Мойес, работавший в клубе с ноября 2017 года. Отмечается, что «Вест Хэм» намерен назначить нового тренера в течении ближайших 10 дней.

Ранее сообщалось, что руководство клуба проведёт переговоры с Унаи Эмери на следующей неделе.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports