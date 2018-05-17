Рафаэль Бенитес может стать новым тренером «Вест Хэма»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Бенитес

Наставник «Ньюкасл Юнайтед» Рафаэль Бенитес может стать новым главным тренером «Вест Хэм Юнайтед». Переход может состоятся уже этим летом.

Под руководством испанского специалиста «Ньюкасл» занял 10-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Напомним, 16 мая стало известно, что свой пост покинул наставник «молотобойцев» Дэвид Мойес, работавший в клубе с ноября 2017 года. Отмечается, что «Вест Хэм» намерен назначить нового тренера в течении ближайших 10 дней.

Ранее сообщалось, что руководство клуба проведёт переговоры с Унаи Эмери на следующей неделе.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports

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