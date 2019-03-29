Рафаэль Бенитес может стать главным тренером китайского клуба

Испанским тренером интересуется один из грандов китайской Суперлиги. В настоящее время Бенитес возглавляет английский «Ньюкасл».

«Гуанчжоу Эвергранд», который по итогам прошлого сезона занял второе место в чемпионате Китая, хочет пригласить наставника «Ньюкасл Юнайтед» Рафаэля Бенитеса на пост главного тренера.

По информации британских журналистов, второе место под руководством Фабио Каннаваро вызвало недовольство у руководства китайского клуба, поэтому в настоящее время «Гуанчжоу Эвергранд» находится в поисках нового главного тренера, и Бенитес включен в список кандидатов.

Отмечается, что испанец в Гуанчжоу сможет зарабатывать до 10 млн фунтов в год, что сделает его одним из самых высокооплачиваемых тренеров в мире.

58-летний Бенитес, являющийся победителем Лиги чемпионов, Лиги Европы и чемпионата Испании с различными клубами, возглавил «Ньюкасл Юнайтед» в марте 2016 года и спустя два месяца вылетел с ним в Чемпионшип. Через год он вернул клуб в АПЛ.

Фото: Global Look Press

Источник: Mirror