Рафаэль Бенитес может стать главным тренером китайского клуба

Автор: Владислав Маслов 0

Испанским тренером интересуется один из грандов китайской Суперлиги. В настоящее время Бенитес возглавляет английский «Ньюкасл».

«Гуанчжоу Эвергранд», который по итогам прошлого сезона занял второе место в чемпионате Китая, хочет пригласить наставника «Ньюкасл Юнайтед» Рафаэля Бенитеса на пост главного тренера.

По информации британских журналистов, второе место под руководством Фабио Каннаваро вызвало недовольство у руководства китайского клуба, поэтому в настоящее время «Гуанчжоу Эвергранд» находится в поисках нового главного тренера, и Бенитес включен в список кандидатов.

Отмечается, что испанец в Гуанчжоу сможет зарабатывать до 10 млн фунтов в год, что сделает его одним из самых высокооплачиваемых тренеров в мире.

58-летний Бенитес, являющийся победителем Лиги чемпионов, Лиги Европы и чемпионата Испании с различными клубами, возглавил «Ньюкасл Юнайтед» в марте 2016 года и спустя два месяца вылетел с ним в Чемпионшип. Через год он вернул клуб в АПЛ.

Фото: Global Look Press
Источник: Mirror

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