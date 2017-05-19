Миланский «Интер» интересуется Раджой Найнгголаном

Автор: Никита Пронин 0

Раджа Найнгголан, Рома

Бельгийский полузащитник Раджа Найнгголан летом может сменить «Рому» на «Интер». Руководство миланского клуба лично заинтересовано в бельгийце.

Сообщается, что «нерадзурри» хотят переманить бельгийца, чтобы тем самым соблазнить главного тренера «Челси» Антонио Конте. Итальянец хочет видеть Найнгголана в «Челси», а миланцы заинтересованы в Конте как в тренере. Но основной целью является Раджа.

Отмечается,  что «Рома» может согласиться продать футболиста, чтобы впоследствии соответствовать финансовому фэйр-плей.  «Рома» планирует выручить за Найнгголана 50-60 миллионов евро. Transfermarkt оценивает футболиста в 40 миллионов евро.

На бельгийского полузащитника также претендует «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне Серии А Раджа набрал 11+4 по системе гол+пас, а его клуб отстает от «Ювентуса» на четыре очка за два тура до конца чемпионата.

Фото: Global Look Press
Источник: Tuttosport

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