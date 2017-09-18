Раджа Найнгголан: «Ювентус» остается сильнейшим клубом Италии»

Автор: Владимир Шевелев 0

Раджа Наингголан

Полузащитник «Ромы» Раджа Найнгголан сделал неожиданное признание. Он считает «Ювентус» по-прежнему лучшим клубом в Италии на данный момент.

«Конечно, «Ювентус» является фаворитом, он остается сильнейшим клубом Италии. «Наполи» где-то рядом, и наш клуб тоже. Я никогда не жалел о своих высказывания про «Ювентус». Никогда. Я говорил то, что думал, так было еще со времен, когда я играл за «Кальяри».

Я видел некое отношение к судьям, и это, вероятно, оказывало влияние на арбитров. После матча, когда «Ювентус» получил два пенальти за нарушения за пределами штрафной, я сказал, что это никогда не изменится. «Ювентус» обрушился на меня, хотя я только высказал мнение», – сказал Найнгголан.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

 

 

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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