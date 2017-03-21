Раджа Найнгголан: «Все знают, что я курю, но было обидно не получить из-за этого вызов в сборную»

Раджа Найнгголан не был вызван на ближайшие матчи сборной Бельгии из-за курения. Полузащитник «Ромы» прокомментировал решение тренерского штаба.

Полузащитник «Ромы» Раджа Найнгголан дал комментарий, касательно решения тренерского штаба бельгийской сборной вновь не вызвать его в национальную команду. По имеющейся информации, Роберто Мартинеса и его ассистентов не устраивает вредная привычка Найнгголана.

«Меня не смутили эти сообщения, поскольку я никогда не скрывал свою вредную привычку. Знаю, что должен подавать хороший пример, и у меня есть дети. Но я лишь футболист и делаю свою работу.

Все знают, что я курю. Было обидно не получить вызов в сборную после хорошо проведенного чемпионата Европы. Я всегда говорю прямо и никогда не скрывал разочарования», — заявил Найнгголан.

Напомним, сборной Бельгии предстоит провести товарищеские матчи со сборными России и Греции .

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia