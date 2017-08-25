Раджа Наингголан может завершить выступления за сборную Бельгии

Полузащитник «Ромы» и сборной Бельгии Раджа Наингголан не попал в заявку национальной команды на предстоящие матчи отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с командами Гибралтара (31 августа) и Греции (3 сентября).

29-летний хавбек оказался недоволен таким решением главного тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса и решил завершить карьеру в национальной команде. «Я очень разочарован. Намерен принять решение по этой ситуации. Буду думать над тем, что произошло, и над своим будущим», — сказал Наингголан.

«Раджа не в лучшей форме. Извините, но, когда происходит какая-то ситуация, связанная с ним, она всегда преувеличена. Проще говоря, на два предстоящих матчах мне нужны лучшие на данный момент игроки», — сказал на пресс-конференции Мартинес.

Наингголан выступал за сборную Бельгии с 2009 года, забив шесть голов в 29 матчах за национальную команду.

Фото: Global Look Press

Источник: Het Nieuwsblad

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»