Радослав Ковач: «Между «Локомотивом» и «Спартой» ведутся переговоры по поводу покупки Караваева»

Автор: Дмитрий Темников 0

Вячеслав Караваев

Российский защитник чешской «Спарты» Вячеслав Караваев может перейти в «Локомотив». Эту информацию подтвердил экс-игрок московского «Спартака», а ныне помощник главного тренера пражан Радослав Ковач.

«Караваев на самом деле может продолжить карьеру в «Локомотиве». Речь не идет об аренде: если это случится, то будет полноценный трансфер. В данное время стороны ведут переговоры», — подытожил Ковач.

По некоторым данным, красно-зеленые уже согласовали цену на трансфер. Покупка Караваева обойдется москвичам за 2,5 миллиона евро.

Фото: Global Look Press
Источник: ТАСС

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Вячеслав Караваев

Юрий Семин отказался от приобретения Вячеслава Караваева

Вячеслав Караваев

Вячеслав Караваев может стать игроком «Локомотива»

Эрто

«Спартак» заинтересован в приобретении защитника «Удинезе»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 