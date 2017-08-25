Радослав Ковач: «Между «Локомотивом» и «Спартой» ведутся переговоры по поводу покупки Караваева»

Российский защитник чешской «Спарты» Вячеслав Караваев может перейти в «Локомотив». Эту информацию подтвердил экс-игрок московского «Спартака», а ныне помощник главного тренера пражан Радослав Ковач.

«Караваев на самом деле может продолжить карьеру в «Локомотиве». Речь не идет об аренде: если это случится, то будет полноценный трансфер. В данное время стороны ведут переговоры», — подытожил Ковач.

По некоторым данным, красно-зеленые уже согласовали цену на трансфер. Покупка Караваева обойдется москвичам за 2,5 миллиона евро.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС