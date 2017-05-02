Радамель Фалькао: «Я хочу остаться, но последнее слово за руководством»

Нападающий «Монако» хочет продолжить карьеру во французском клубе и не планирует покидать «монегасков». Об этом заявил сам колумбиец.

«Здесь я чувствую себя очень хорошо. Моей семье нравится в Монако. Мне комфортно как в клубе, так и в городе. Мы отлично приспособились и довольны жизнью. Это позволяет мне спокойно играть, и я надеюсь, что продолжу делать это в Монако.

Но в любом трансферном вопросе всегда. Было бы здорово принять решение, которое устроит обе стороны. «Монако» нацелен на победу в чемпионате и на европейский титул. Именно поэтому я здесь и буду счастлив остаться», – сказал Фалькао.

Контракт Фалькао с «Монако» рассчитан до лета 2018 года. В 26-ти матчах Лиги 1 Радамель забил 19 и отдал 8 голевых передач. «Монегаски» опережают «ПСЖ» на три очка и имеют игру в запасе.

Фото: Global Look Press

Источник: L’Equipe