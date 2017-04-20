Радамель Фалькао стал самым эффективным бомбардиром в истории еврокубков

Форвард «Монако» Радамель Фалькао забил в ворота дортмундской «Боруссии» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Этот гол сделал его самым эффективным бомбардиром в истории еврокубков.

Радамель Фалькао в среду забил 45-й мяч за 50 матчей в еврокубках. По средней результативности за всю историю еврокубков он вышел на первое место.

Гол Фалькао за «Монако» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с дортмундской «Боруссией» позволил колумбийцу сохранить самую высокую среднюю результативность. Кроме того, Фалькао, забивший 31 гол в Кубке УЕФА/Лиги Европы УЕФА, занимает третье место в списке бомбардиров за всю историю этого турнира.

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду на этой неделе тоже отметился очередным достижением. Португалец во вторник стал первым игроком, забившим 100 голов в Лиге чемпионов. Однако по эффективности он значительно уступает Фалькао. Средняя результативность Роналду — 0,72 мяча за игру (103 гола в 144 матчах).

Средняя результативность во всех еврокубках (минимум 20 матчей):

0,90: Радамель Фалькао («Порту», «Атлетико», «Монако») — 45 голов в 50 матчах;

0,87: Герд Мюллер («Бавария») — 62 гола в 71 матче;

0,86: Стефан Гиварш («Осер», «Ренн», «Ньюкасл») — 24 гола в 28 матчах;

0,86: Ференц Пушкаш («Гонвед», «Реал») — 37 голов в 43 матчах;

0,83: Лионель Месси («Барселона») — 97 голов в 119 матчах;

0,83: Альфредо Ди Стефано («Реал») — 50 голов в 60 матчах;

0,82: Иван Мраз («Слован» Братислава, «Спарта» Прага, «Дукла» Прага) — 18 голов в 22 матчах;

0,82: Юпп Хайнкес («Боруссия» Менхенгладбах) — 45 голов в 55 матчах;

0,80: Корнелиус Кист («Алкмар» «Пари Сен-Жермен») — 20 голов в 25 матчах;

0,80: Денис Лоу («Манчестер Юнайтед») — 20 голов в 25 матчах;

0,80: Кевин Хектор («Дерби Каунти») — 16 голов в 20 матчах.