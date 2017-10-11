Радамель Фалькао предлагал игрокам сборной Перу сыграть вничью в матче отбора на ЧМ-2018

Нападающий сборной Колумбии Радамель Фалькао по ходу отборочного матча ЧМ-2018 против сборной Перу предлагал соперникам сыграть вничью. Этот исход устраивал обе стороны: колумбийцы получали прямую путевку в Россию, а перуанцы проходили в зону стыковых матчей.

Форвард по ходу матча (при счете 1:1) подходил к соперникам и предлагал им доиграть матч без забитых голов, с устраивающим обе сборные результатом.

WOW WOW! Video of what appears Falcao convincing Peru players one by one to deal for a draw that would qualify both pic.twitter.com/8laXomElvY — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 11 октября 2017 г.

В итоге встреча так и завершилась результативной ничьей. Колумбия получила прямую путевку на ЧМ-2018, а Перу сыграет с Новой Зеландией в стыковых матчах. Проигравшей в этой ситуации оказалась сборная Чили, которую обошли перуанцы.

Фото: Global Look Press

Источник: Рейтинг Букмекеров