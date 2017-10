Радамель Фалькао предлагал игрокам сборной Перу сыграть вничью в матче отбора на ЧМ-2018

Нападающий сборной Колумбии Радамель Фалькао по ходу отборочного матча ЧМ-2018 против сборной Перу предлагал соперникам сыграть вничью. Этот исход устраивал обе стороны: колумбийцы получали прямую путевку в Россию, а перуанцы проходили в зону стыковых матчей.

Форвард по ходу матча (при счете 1:1) подходил к соперникам и предлагал им доиграть матч без забитых голов, с устраивающим обе сборные результатом.

WOW WOW! Video of what appears Falcao convincing Peru players one by one to deal for a draw that would qualify both pic.twitter.com/8laXomElvY

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 11 октября 2017 г.