Радамель Фалькао о VAR: «На просмотр пенальти и моего гола ушло 8 минут. Почему судья добавил только две минуты? Это может убить футбол»

Автор: Евгений Морозов 0

Нападающий «Монако» Радамель Фалькао после финала Кубка французской лиги с «ПСЖ» (0:3) раскритиковал систему видеоповторов VAR. По его мнению, это может убить футбол.

«Это огорчает, что в двух случаях, когда использовали VAR, система помогла «ПСЖ».

Иногда, когда смотришь на картинку, ничего неясно. И такие вещи могут убить футбол.

На рассмотрение пенальти (его в итоге забил Кавани – прим. Sports.ru) ушло четыре минуты и еще четыре минуты – на мой гол (отменили из-за офсайда – прим. Sports.ru). Скажите, почему тогда судья (Клеман Тюрпен) добавил только две минуты в конце матча?» – сказал колумбиец.

Фото: Global Look Press
Источник:  Daily Mail

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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