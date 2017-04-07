Работники «Крестовского» испортили газон, теперь он непригоден для проведения игр

Трудности со стадионом в Санкт-Петербурге продолжаются. Стало известно о новой проблеме на арене.

В последний месяц работники на«Крестовском» каждую ночь лампы обильно облучали газон искусственным светом, но результатов это не приносило. Позже выяснилось, что в ночные часы данные процедуры выполнять запрещено: именно в это время суток трава должна расти. Лампы должны были работать всего около четырех часов в день. После продолжительного облучения по неверной методикетрава начала подгнивать, а поле непригодно для игры в футбол. Также отмечается,

Сообщается, что восстановить газон практически невозможно. Напомним, первый матч на арене должен был пройти 22 апреля между «Зенитом» и «Уралом».

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Бомбардир.ру