Роман Зобнин начал тренироваться без ограничений

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин завершил восстановление после повреждения. Он вернулся к тренировкам.

Хавбек заработал травму мениска левого коленного сустава во время матча 15-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (3:1).

Сейчас, как сообщает пресс-служба московского клуба в Twitter, игрок восстановился после повреждения и приступил к тренировкам без ограничений.

Напомним, в нынешнем сезоне чемпионата России Зобнин провел за «Спартак» 14 игр. «Красно-белые» в РПЛ располагаются на четвертой строчке с 28 очками.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный «твиттер» ФК «Спартак» Москва