Пытавшийся подорвать автобус «Боруссии» россиянин хотел заработать на акциях клуба

Автор: Дмитрий Темников 0

11 апреля возле автобуса дортмундской «Боруссии» был проведен взрыв. Прокуратура Дортмунда предъявила обвинения 28-летнему гражданину России и Германии Сергею В.

Мужчину задержали по подозрению в попытке взорвать автобус «Боруссии». Сообщается, что поводом для преступления стал мотив заработать на падении акций этого немецкой команды. Сергей В. обвиняется в покушении на убийство 28 человек, двух эпизодах нанесения телесных повреждений, а также незаконном приобретении взрывчатки.

Как известно, россиянин не согласен с обвинениями в свой адрес. Напомним, в тот день игроки «Боруссии» отправлялись на матч 1/4 финала против «Монако», после взрыва никто серьезно не пострадал.

Фото: Global Look Press
Источник: Deutsche Welle

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